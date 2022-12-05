Польша возмущена — киевский режим заявил, что долг за военную помощь Варшаве "возвращён украинскими беженцами".
Об этом сообщает польское издание Kresy.pl.
Киев "простил всем, кому должен", предложив радоваться беженцам и их "вкладу в экономику". Пресса Польши возмущается и называет это ложью и пропагандой.
"Какие могут быть долги и расчёты между европейскими братьями?" — иронично спрашивает издание "Русская Весна".
Ранее сообщалось, что в украинской армии началась междоусобица из-за гибели грузинских наёмников.
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Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.