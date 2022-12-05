Киев заявил, что долг за помощь Варшаве "возвращён беженцами" — Польша возмущена

Польша возмущена — киевский режим заявил, что долг за военную помощь Варшаве "возвращён украинскими беженцами".

Об этом сообщает польское издание Kresy.pl.

Киев "простил всем, кому должен", предложив радоваться беженцам и их "вкладу в экономику". Пресса Польши возмущается и называет это ложью и пропагандой.

"Какие могут быть долги и расчёты между европейскими братьями?" — иронично спрашивает издание "Русская Весна".

Ранее сообщалось, что в украинской армии началась междоусобица из-за гибели грузинских наёмников.