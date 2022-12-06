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Сладков заявил о необходимости защиты важных объектов от диверсий со стороны ВСУ

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что после недавних событий на российских аэродромах необходимо разработать эффективные способы защиты важных объектов, которые могут быть атакованы по приказу киевского руководства.

Сладков заявил о необходимости защиты важных объектов от диверсий со стороны ВСУ

"Есть более простые способы защиты объектов. Как технические, так и старые, проверенные временем — дедовские", — цитирует военкор мнение своего собеседника.

Например, создание народных дружин из местного населения, которые могли бы охранять военные объекты за определённую плату. Второй способ заключается в запрете на размещение украинцев в радиусе 10 километров, сообщил военкор в своём Telegram-канале.

Также следует запретить полёты любых беспилотников в радиусе 15 километров от важных объектов и уничтожать дроны, у которых нет специального разрешения, считает собеседник Сладкова.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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