Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ весь день обстреливали село Муром, которое находится в Шебекинском городском округе.
По данным главы региона, в результате происшествия пострадал мужчина. Медики госпитализировали его с осколочными ранениями, отметил чиновник. Он добавил, что состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.
"Есть повреждения в двух частных домовладениях и линии электропередачи", — сообщил Гладков.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле села Суземка. По информации политика, из-за атаки армии Украины в населённом пункте нарушилось электроснабжение.
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