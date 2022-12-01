Гладков: из-за обстрела Мурома Белгородской области ВСУ пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ весь день обстреливали село Муром, которое находится в Шебекинском городском округе.

По данным главы региона, в результате происшествия пострадал мужчина. Медики госпитализировали его с осколочными ранениями, отметил чиновник. Он добавил, что состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.

"Есть повреждения в двух частных домовладениях и линии электропередачи", — сообщил Гладков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле села Суземка. По информации политика, из-за атаки армии Украины в населённом пункте нарушилось электроснабжение.