Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия обстреляла село Бутырки, которое находится в Валуйском городском округе.
По информации чиновника, из-за происшествия никто не пострадал. Вместе с этим руководитель региона отметил, что ВСУ повредили четыре частных дома.
"Выбиты окна и посечены заборы", — сообщил политик.
Ранее он призвал жителей области вступать в отряды территориальной самообороны. Как подчеркнул Гладков, группы будут тренировать специальные инструкторы.
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