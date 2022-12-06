В Белгородской области сообщили об обстреле села Бутырки со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия обстреляла село Бутырки, которое находится в Валуйском городском округе.

По информации чиновника, из-за происшествия никто не пострадал. Вместе с этим руководитель региона отметил, что ВСУ повредили четыре частных дома.

"Выбиты окна и посечены заборы", — сообщил политик.

Ранее он призвал жителей области вступать в отряды территориальной самообороны. Как подчеркнул Гладков, группы будут тренировать специальные инструкторы.