Генерал ВСУ: Россия изменила тактику боёв и использует штурмовые отряды

С назначением командующим СВО Сергея Суровикина, ВС РФ изменили тактику ведения боевых действий.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

Он отметил, что армия России стала больше использовать штурмовые отряды, чем оказывает сильное давление на фронте.

"Ситуация очень напряженная, противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика, в основном, мы наблюдаем, что поменялась с назначением Суровикина. Произошло увеличение и авиационных, ракетных ударов. Ну и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", — в эфире телеканала ICTV заявил он.

Сырский подчеркнул, что мобилизация усилила ВС РФ, которые получили нужное подкрепление.

Те подразделения, которые приходят сейчас, они имеют лучший уровень подготовки, чем те, кто начинал у русских в первые дни спецоперации, подытожил генерал ВСУ.