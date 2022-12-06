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6 декабря войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Кривом Роге

Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам критической важности на территории Украины. Стало известно о взрывах в Днепропетровской области.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что повреждён объект в городе, используемый в военных целях Вооружёнными силами Украины. Он не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь.

"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 декабря российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье, Кривом Роге и Краматорске.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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