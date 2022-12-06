6 декабря войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Кривом Роге

Вооружённые силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам критической важности на территории Украины. Стало известно о взрывах в Днепропетровской области.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что повреждён объект в городе, используемый в военных целях Вооружёнными силами Украины. Он не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь.

"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 декабря российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье, Кривом Роге и Краматорске.