Вооружённые силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам критической важности на территории Украины. Стало известно о взрывах в Днепропетровской области.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что повреждён объект в городе, используемый в военных целях Вооружёнными силами Украины. Он не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь.
"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 декабря российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье, Кривом Роге и Краматорске.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.