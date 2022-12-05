ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Запорожье, Кривом Роге и Краматорске

Российские войска продолжают наносить массированные ракетные удары по территории Украины. В ночь на 5 декабря прогремели взрывы в нескольких городах, о чём проинформировали военкоры "Русской Весны".

В Запорожье ВС РФ поразили объекты промышленности и энергетики, используемые в военных целях. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также нанесён удар по крупному военному складу в городе Краматорске, где хранились десятки тонн боеприпасов. Данный объект находился в промышленной зоне города. Взрывы гремели больше часа.

Кроме этого, российские войска нанесли несколько ударов по объектам промышленного сектора и энергетической инфраструктуры противника в Кривом Роге Днепропетровской области. Там прогремело шесть взрывов, после чего пропало электричество.