Российские войска продолжают наносить массированные ракетные удары по территории Украины. В ночь на 5 декабря прогремели взрывы в нескольких городах, о чём проинформировали военкоры "Русской Весны".
В Запорожье ВС РФ поразили объекты промышленности и энергетики, используемые в военных целях. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Также нанесён удар по крупному военному складу в городе Краматорске, где хранились десятки тонн боеприпасов. Данный объект находился в промышленной зоне города. Взрывы гремели больше часа.
Кроме этого, российские войска нанесли несколько ударов по объектам промышленного сектора и энергетической инфраструктуры противника в Кривом Роге Днепропетровской области. Там прогремело шесть взрывов, после чего пропало электричество.
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