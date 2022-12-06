Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Киев злоупотребляет помощью.
По его словам, если пойдёт новая волна беженцев с Незалежной, то Варшава будет стремиться к тому, чтобы минимизировать расходы бюджета на помощь украинцам.
"Совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения", — отметил Моравецкий.
Он подчеркнул, что Польша готовится к такой волне беженцев и желает, чтобы польский налогоплательщик меньше заплатил за следующую волну украинцев.
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