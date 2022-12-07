Эксперт Леонков: зимняя кампания ВСУ провалилась, техника НАТО боится морозов

Масштабных наступлений ВСУ не стоит ожидать в ближайшее время, сейчас под вопросом вся зимняя кампания украинской армии, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, переданная Украине иностранная техника оказалась попросту не готова к тяжёлым зимним условиям

"Техника, которую натовцы поставили, плохо ведет себя при морозах. Уже была информация о том, что при минусовых температурах у бронетехники НАТО не заводятся двигатели, у колесной техники сыпется резина", — перечислил он в интервью изданию "Российская газета".

Ещё одной проблемой для боевиков стала нехватка зимнего дизельного топлива. Но главное, отметил эксперт, это тотальная деморализация личного состава ВСУ.

Все последние попытки контрнаступлений националистов обернулись для них большими потерями, а перебросить на передовую свежие силы мешают постоянные удары ВКС РФ по логистической инфраструктуре Украины.