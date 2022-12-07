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Миссия РФ при ООН: атаки украинских войск на ЗАЭС создают угрозу для всей Европы

Силовые структуры

Военно-политическое командование Украины, приказывая обстреливать Запорожскую АЭС, создаёт угрозу для всей Европы, следует из заявления представителя России в ООН Натальи Кармазинской.

Миссия РФ при ООН: атаки украинских войск на ЗАЭС создают угрозу для всей Европы

Во время заседания Генеральной ассамблеи организации она предложила установить параметры зоны защиты вокруг атомной электростанции.

По её словам, атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС продолжаются с июля. Как пояснила дипломат, удары по объекту способны спровоцировать техногенную аварию с выбросами радиации. Кармазинская также добавила, что Вашингтон и его союзники даже не пытаются оказать влияние на украинского президента Владимира Зеленского во избежание катастрофы.

"Он фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента", — подчеркнула представитель РФ на Генассамблее.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва квалифицирует атаки киевского режима на Запорожскую АЭС в качестве ядерного терроризма.

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Макров о ситуации на ЗАЭС
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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