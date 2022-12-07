Миссия РФ при ООН: атаки украинских войск на ЗАЭС создают угрозу для всей Европы

Военно-политическое командование Украины, приказывая обстреливать Запорожскую АЭС, создаёт угрозу для всей Европы, следует из заявления представителя России в ООН Натальи Кармазинской.

Во время заседания Генеральной ассамблеи организации она предложила установить параметры зоны защиты вокруг атомной электростанции.

По её словам, атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС продолжаются с июля. Как пояснила дипломат, удары по объекту способны спровоцировать техногенную аварию с выбросами радиации. Кармазинская также добавила, что Вашингтон и его союзники даже не пытаются оказать влияние на украинского президента Владимира Зеленского во избежание катастрофы.

"Он фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента", — подчеркнула представитель РФ на Генассамблее.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва квалифицирует атаки киевского режима на Запорожскую АЭС в качестве ядерного терроризма.

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