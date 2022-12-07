Командир ВСУ: нужно бить ракетами по жилым домам в Москве

С Украины ещё в 2014 году нужно было выселить всех симпатизирующих Москве, а также надо было отобрать у них имущество.

Об этом сообщил командир подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады майор Кирилл Верес.

"Очень плохо, что в 2014–2015 годах мы не наказывали тех, кто был откровенно против Украины. Кто-то продолжал открыто поддерживать Россию. Если бы их наказали, сейчас все было бы по-другому. Нужно было особенно упорно выпереть с чемоданами в РФ, продать их имущество с аукциона", — заявил Верес в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что сейчас и в тыловых городах Украины "найдется кто-то, кто ждёт и зовёт РФ". Также он выразил желание "влупить по Кремлю", а если ему дадут ракету, то он запустит не задумываясь.

"В дома хорошие, где они живут. А потом по всем их электростанциям, чтобы они понимали", — подытожил националист.