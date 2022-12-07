Бойцы "Спарты" уничтожают боевиков ВСУ у Авдеевки под Донецком

Боевики украинской армии активизировались на Донецком направлении. Однако бойцы "Спарты" ежедневно отражают атаки ВСУ около Авдеевки. Об этом рассказал командир батальона Артём Жога.

Он отметил, что противник наносит удары по позициям военнослужащих в районе населённого пункта Водяное.

"И всё равно на передовой иногда безопаснее, чем в центре Донецка", — заявил комбат в своём Telegram-канале.

Ранее разведчики 3-го батальона спецназа уничтожили БМП и пикап ВСУ севернее Водяного.