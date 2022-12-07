Разведчики 3-го батальона спецназа уничтожили БМП и пикап ВСУ севернее Водяного

Военная техника украинской армии ночью передвигалась в районе населённого пункта Водяное. Однако разведчики третьего гвардейского батальона специального назначения зафиксировали движение противника при помощи тепловизоров и применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), поразив цель.

"Одним метким выстрелом были уничтожены БМП и пикап ВСУ", — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Ранее самоходка "Мста-С" уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами на Краснолиманском направлении.