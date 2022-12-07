Военная техника украинской армии ночью передвигалась в районе населённого пункта Водяное. Однако разведчики третьего гвардейского батальона специального назначения зафиксировали движение противника при помощи тепловизоров и применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), поразив цель.
"Одним метким выстрелом были уничтожены БМП и пикап ВСУ", — сообщили в Народной милиции ЛНР.
Ранее самоходка "Мста-С" уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами на Краснолиманском направлении.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.