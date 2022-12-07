Генерал Гурулёв: битва под Артёмовском не влияет на стратегическое положение СВО

Бои, которые развернулись у Артёмовска, не сходят с первых полос СМИ. Но сравнивать их с битвой за Сталинград не стоит, уверен генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Во время Второй мировой это имело стратегическое значение, а теперь стоит задача не только освободить город, но и нанести противнику урон по максимуму.

"Сегодняшняя битва под Артёмовском не влияет на стратегическое положение всей специальной военной операции. <…> Противник несёт куда более серьёзные потери, это говорит о том, что наши части и подразделения нацелены на задачу, профессионально выполняют цели. Артёмовск — локальная цель на пути к демилитаризации и денацификации Украины", — отметил Гурулёв.

Со слов генерала, западная Европа готовится к полномасштабной войне, но из-за кризиса развернуть предприятия оборонно-промышленного комплекса они не могут. Однако расслабляться нельзя, так как оружие поставляют Соединённые Штаты Америки.

"Мы должны быть готовы ко всему, что мы и видим. Идёт мобилизация промышленности, да, нужно время, чтобы мы вышли на нужные мощности. Вспоминаем классику — хотят ли русские войны? Я уверен, едва ли. Но если случится такая ситуация, то мы обязаны будем биться и победить", — заключил Гурулёв.