Вооруженные силы Украины теряют ежедневно на Артёмовском направлении до батальона боевиков убитыми и ранеными, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, такие огромные потери украинская армия несёт из-за постоянных попыток контрнаступления в районе Сватова и Кременной, сообщает агентство ТАСС.
Сложившаяся ситуация заставляет Киев перебрасывать подкрепления под Артёмовск, чтобы любыми способами восполнить безвозвратные и санитарные потери.
Ранее военный эксперт заверил, что у украинской армии закончились солдаты и боеприпасы, а также остановились заводы военно-промышленного комплекса страны, оставшиеся без электроэнергии.
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