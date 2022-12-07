Марочко: ВСУ ежедневно теряют батальон солдат под Артёмовском

Вооруженные силы Украины теряют ежедневно на Артёмовском направлении до батальона боевиков убитыми и ранеными, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, такие огромные потери украинская армия несёт из-за постоянных попыток контрнаступления в районе Сватова и Кременной, сообщает агентство ТАСС.

Сложившаяся ситуация заставляет Киев перебрасывать подкрепления под Артёмовск, чтобы любыми способами восполнить безвозвратные и санитарные потери.

Ранее военный эксперт заверил, что у украинской армии закончились солдаты и боеприпасы, а также остановились заводы военно-промышленного комплекса страны, оставшиеся без электроэнергии.