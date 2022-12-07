Президент России Владимир Путин заявил, что угроза мировой ядерной войны нарастает.
На встрече с членами Совета по правам человека директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила у лидера страны по поводу угрозы ядерной войны.
"Такая угроза нарастает, чего греха таить", — ответил Путин.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.