Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что угроза мировой ядерной войны нарастает.

На встрече с членами Совета по правам человека директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила у лидера страны по поводу угрозы ядерной войны.

"Такая угроза нарастает, чего греха таить", — ответил Путин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.