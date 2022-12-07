Путин: нарастает угроза ядерной войны, но Россия своим оружием не размахивает

О том, что нарастает угроза ядерной войны, заявил сегодня, 7 декабря, президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человек.

"Ядерные силы у нас в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира. Тактическое американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Мы своё тактическое ядерное оружие никому не передавали, но будем защищаться всеми имеющимися средствами. Но мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой, по всему миру", — высказался президент РФ.