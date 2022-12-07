Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, однако в Киеве об этом знают и активно противодействуют. Такое заявление сделал представитель Восточной группировки войск вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый в эфире телемарафона.
По его словам, Киев отслеживает действия в районе Сватово и в других, где пытаются контратаковать российские военные.
Спикер ВСУ также назвал ситуацию на этом участке фронта сложной, но контролируемой.
Она существенно отличается от ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где россияне сосредоточили "огромное количество" своих сил и средств, ежедневно проводят десятки штурмов, применяя артиллерию, авиацию и вертолёты, заметил он.
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