Спикер ВСУ Череватый: Россия готовит контрнаступление на Луганском направлении

Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, однако в Киеве об этом знают и активно противодействуют. Такое заявление сделал представитель Восточной группировки войск вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, Киев отслеживает действия в районе Сватово и в других, где пытаются контратаковать российские военные.

Спикер ВСУ также назвал ситуацию на этом участке фронта сложной, но контролируемой.

Она существенно отличается от ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где россияне сосредоточили "огромное количество" своих сил и средств, ежедневно проводят десятки штурмов, применяя артиллерию, авиацию и вертолёты, заметил он.