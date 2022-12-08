Жена Зеленского прекратила общение с российскими родственниками после начала СВО

Жена президента Украины Елена Зеленская прекратила общаться с российскими родственниками после начала специальной операции.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Он отмечает, что высказывание Зеленской по сбивчивости напомнило цитаты мэра Киева Кличко.

"Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают: "ты еще жив?". Я думаю, что такие отношения закончились", — заявила жена Зеленского.

Количество таких родственников и их степень родства она не уточнила.

"С другой стороны, человек, находящийся под круглосуточной охраной специальных служб в безопасных странах Европы, не сильно вызывает тревожные чувства", — подытожил ведущий Первого канала.