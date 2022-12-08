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Боевики ВСУ убили близкого друга Дениса Пушилина

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в СВО понёс личную утрату.

Страшный обстрел 6 декабря унёс жизнь его близкого друга.

"Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг — военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами", — цитирует главу республики "Русская Весна"

Он рассказал, что предчувствовал, что "что-то не то". Много вместе пройдено, отметил Пушилин и выразил свои искренние соболезнования близким погибшего.

"Я буду тебя помнить, брат. Тебя будет очень не хватать…" — в своём Telegram-канале написал врио главы ДНР.

Напомним, 6 декабря украинские неонацисты вели почти непрерывно обстрел центра Донецка, специально нанося удары по местам скопления людей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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