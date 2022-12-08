Боевики ВСУ убили близкого друга Дениса Пушилина

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в СВО понёс личную утрату.

Страшный обстрел 6 декабря унёс жизнь его близкого друга.

"Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг — военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами", — цитирует главу республики "Русская Весна"

Он рассказал, что предчувствовал, что "что-то не то". Много вместе пройдено, отметил Пушилин и выразил свои искренние соболезнования близким погибшего.

"Я буду тебя помнить, брат. Тебя будет очень не хватать…" — в своём Telegram-канале написал врио главы ДНР.

Напомним, 6 декабря украинские неонацисты вели почти непрерывно обстрел центра Донецка, специально нанося удары по местам скопления людей.