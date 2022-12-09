Польской стороне украинцы передали тела шестерых погибших наёмников в ходе боёв на стороне ВСУ через границу, передаёт EADaily.
Мужчина утверждает, что когда польских солдат забирали из украинского морга, обнаружили у них документы действующих военнослужащих армии Польши.
"Все поляки по документам оказались действующими военнослужащими Польши и сопровождали их тоже военные. Из разговора их (как ты понимаешь, польский тут у нас второй государственный) я понял, что пятеро — это экипаж польского "Краба", а один откуда-то из их спецуры", — цитирует издание очевидца.
По его словам, поляки общались с украинскими военными, которые доставляли тела "через губу" и не о какой "братской любви" речи не идёт.
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