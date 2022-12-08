Войска ВС РФ уничтожили польских наёмников ВСУ в районе Артёмовска

Стало известно о гибели наёмников в ходе боёв специальной военной операции на Украине. Боец Польши самоликвидировался в результате подрыва на мине в районе Артёмовска (Бахмута) 25 ноября. Об этом в своём Telegram-канале написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Известно, что 35-летний Даниэль С. служил в специальном подразделении "Иностранный легион". Вместе с ним погиб ещё один иностранный наёмник. Он был сапёром. Его имя и национальность не раскрывают.

С начала спецоперации уничтожены десятки польских наёмников.

Ранее сообщалось о гибели очередного азербайджанского военнослужащего в ходе СВО.