Стало известно о гибели наёмников в ходе боёв специальной военной операции на Украине. Боец Польши самоликвидировался в результате подрыва на мине в районе Артёмовска (Бахмута) 25 ноября. Об этом в своём Telegram-канале написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Известно, что 35-летний Даниэль С. служил в специальном подразделении "Иностранный легион". Вместе с ним погиб ещё один иностранный наёмник. Он был сапёром. Его имя и национальность не раскрывают.
С начала спецоперации уничтожены десятки польских наёмников.
Ранее сообщалось о гибели очередного азербайджанского военнослужащего в ходе СВО.
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