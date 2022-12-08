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Войска ВС РФ уничтожили польских наёмников ВСУ в районе Артёмовска

Силовые структуры

Стало известно о гибели наёмников в ходе боёв специальной военной операции на Украине. Боец Польши самоликвидировался в результате подрыва на мине в районе Артёмовска (Бахмута) 25 ноября. Об этом в своём Telegram-канале написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Известно, что 35-летний Даниэль С. служил в специальном подразделении "Иностранный легион". Вместе с ним погиб ещё один иностранный наёмник. Он был сапёром. Его имя и национальность не раскрывают.

С начала спецоперации уничтожены десятки польских наёмников.

Ранее сообщалось о гибели очередного азербайджанского военнослужащего в ходе СВО. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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