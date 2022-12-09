Народная милиция: Украина потеряла в ДНР более 50 военных и два танка

Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие 24 часа ликвидировали свыше 50 украинских солдат.

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку, два танка и 10 единиц бронированной и автомобильной техники.

"В воздухе сбито три дрона противника", — добавили в НМ ДНР.

Ранее сообщалось о потерях армии Украины в Луганской Народной Республике. Как подчеркнули власти, ВС России уничтожили около 90 солдат ВСУ.