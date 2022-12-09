Украинские боевики стягивают резервы и предпринимают локальные атаки на линии Сватово — Кременная. Однако бывшие шахтёры Донбасса проводят масштабные работы по возведению укреплений, устанавливая бетонные заграждения.
В районе населённого пункта Сватово окопы для российских солдат обшиты деревом, где верхние бревенчатые покрытия начинаются за несколько метров до блиндажей. Более того, в укрытиях есть бытовые условия для приёма пищи, установлены буржуйки и генераторы.
"Блиндажи нормальные, обшиты в два-три наката. Укрепы хорошие. Пока мы находимся здесь, родные спят спокойно. Мы должны освободить свою землю от захватчиков", — заявил военнослужащий НМ ЛНР с позывным "Джексон".
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