Минобороны: солдаты ВС РФ одержали верх над боевиками ВСУ неравном бою

Российские солдаты столкнулись с противником в неравном бою на одном из направлений в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Военнослужащие ВС РФ обнаружили два минометных расчёта и группировку ВСУ, которая намного превосходила их по личному составу. Несмотря на численное превосходство противника, российские солдаты решились вступить в бой и открыть шквальный огонь, выбрав удобные позиции.

"По итогам боя российскими военнослужащими было уничтожено более семи боевиков. Оставшиеся в живых националисты отступили", — говорится в сообщении военного ведомства.