Российские солдаты столкнулись с противником в неравном бою на одном из направлений в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказали в министерстве обороны России.
Военнослужащие ВС РФ обнаружили два минометных расчёта и группировку ВСУ, которая намного превосходила их по личному составу. Несмотря на численное превосходство противника, российские солдаты решились вступить в бой и открыть шквальный огонь, выбрав удобные позиции.
"По итогам боя российскими военнослужащими было уничтожено более семи боевиков. Оставшиеся в живых националисты отступили", — говорится в сообщении военного ведомства.
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