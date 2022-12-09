Машовец: ВС РФ предпринимают попытки окружения Артёмовска с севера и с юга

Российские войска предпринимают попытки окружения Артёмовска (Бахмут) с севера и с юга. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец в своём блоге. Он признал, что ВС РФ уже вошли в населённый пункт Яковлевка.

По словам эксперта, это ухудшило положение тактической группы подразделений ВСУ в районе Соледара. От Яковлевки открывается путь на трассу Северск — Артёмовск, которую украинские войска используют для снабжения своей группировки в регионе.

"Противник пытается на широком фронте охватить Бахмут", — заявил Машовец.