Российские войска предпринимают попытки окружения Артёмовска (Бахмут) с севера и с юга. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец в своём блоге. Он признал, что ВС РФ уже вошли в населённый пункт Яковлевка.
По словам эксперта, это ухудшило положение тактической группы подразделений ВСУ в районе Соледара. От Яковлевки открывается путь на трассу Северск — Артёмовск, которую украинские войска используют для снабжения своей группировки в регионе.
"Противник пытается на широком фронте охватить Бахмут", — заявил Машовец.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев, получивший звание Героя России, рассказал о подлости, с которой действовала украинская снайперша.