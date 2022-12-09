Кошкин: Варшава хочет доказать Вашингтону, что Польша — новый центр Европы

Западные СМИ так искусно обрабатывают польское население, что часть его готова вступить в бой. "Польша готовится к войне с РФ", пишут различные источники. Зачем и почему — вопрос открытый. На Польшу никто не нападает, но у неё есть свои причины к такой подготовке, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с Pravda.Ru он объяснил, чем Варшаве выгоден конфликт с Россией.

Политолог отметил, что за счёт Украины Польша планирует решить свои некоторые вопросы.

"Они (Поляки — Прим. ред.) всё-таки намерены часть своей территории вернуть. А для этого они весьма активно взаимодействуют с Украиной, невзирая на исторические сложности, хотя у них серьёзные разночтения, они сегодня якобы помогают Украине точно с определённой целью — во-первых, получить финансовое вознаграждение, второе, это решить свои проблемы. Но самое главное — это доказать Вашингтону, что они являются новым центром в Европе, которому можно и нужно доверять в связи с тем, что и Франция, и Германия утрачивают свои позиции ведущих центров", — высказался Кошкин

Аналитические выкладки в западных СМИ характеризуют настроение, которое витает в польском обществе. Граждане страны агрессивно относятся к возможному столкновению Польши с Россией, заключил Кошкин.

Сейчас на территории Польши размещено порядка десяти тысяч американских солдат, а местная армия проходит модернизацию. Вероятно, это и называется подготовкой Польши к войне с Россией.