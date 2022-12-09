Политолог Кошкин: на Польшу никто не нападает, но она готовится к войне с РФ

На фоне слухов о подготовке Польши к войне с Россией, которые распространяет Запад, возникает ряд вопросов, ведь на неё никто не нападет.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию специально для Pravda.Ru. Он считает, что руками коллективного Запада идёт обработка массового сознания через СМИ. Польское общество так "закрутили", что они готовы вступить в бой.

"Часть населения, более взрослое, с доверием относится к России, а уже социальные группы, у которой возрастной центр ниже, весьма агрессивно настроены в связи с тем, что их подготовили к такой канве, обработали массовое сознание, они готовы воевать. Хотя, если задуматься, на них никто не нападает", — сообщил собеседник.

Западная пресса активно распространяет информацию о подготовке Польши к войне с Россией.