Мирошник: ВСУ при отступлении бросают трупы людей и животных в колодцы

Военные украинской армии, отступая, бросают трупы людей и животных в колодцы, чтобы отравить воду. Об этом сообщил в своём Telegram-канале общественный деятель Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

"На Соледарском и Артёмовском направлениях, где наши подразделения освобождают населённые пункты, они находят трупы людей и животных в колодцах. Боевики стремятся полностью оставить местных жителей без питьевой воды или вызвать массовые отравления", — написал он.

По его словам, системы водоснабжения в большинстве освобождённых посёлков подорваны, а вода в колодцах отравлена продуктами разложения плоти.

Это военное преступление называется истребление гражданского населения, заключил Мирошник.