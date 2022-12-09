Военные украинской армии, отступая, бросают трупы людей и животных в колодцы, чтобы отравить воду. Об этом сообщил в своём Telegram-канале общественный деятель Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.
"На Соледарском и Артёмовском направлениях, где наши подразделения освобождают населённые пункты, они находят трупы людей и животных в колодцах. Боевики стремятся полностью оставить местных жителей без питьевой воды или вызвать массовые отравления", — написал он.
По его словам, системы водоснабжения в большинстве освобождённых посёлков подорваны, а вода в колодцах отравлена продуктами разложения плоти.
Это военное преступление называется истребление гражданского населения, заключил Мирошник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.