РВ: опубликованы кадры редкой 220-мм РСЗО "Буревий" ВСУ, уничтоженной ВС РФ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе нашей армии.

Уничтоженная РСЗО "Буревий" ВСУ

Российские войска уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня "Буревий". Она является модернизированной версией советского "Урагана" с улучшенной системой управления огнём, размещённой на чешском бронированном шасси грузовика Tatra T815-7T3RC1.

Военкоры опубликовали кадры ликвидированной 220-мм РСЗО ВСУ.

Ранее сообщалось, что предприятия по выпуску беспилотников в России работают на полную мощность.