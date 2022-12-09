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РВ: опубликованы кадры редкой 220-мм РСЗО "Буревий" ВСУ, уничтоженной ВС РФ

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе нашей армии.

Уничтоженная РСЗО
Уничтоженная РСЗО "Буревий" ВСУ

Российские войска уничтожили украинскую реактивную систему залпового огня "Буревий". Она является модернизированной версией советского "Урагана" с улучшенной системой управления огнём, размещённой на чешском бронированном шасси грузовика Tatra T815-7T3RC1.

Военкоры опубликовали кадры ликвидированной 220-мм РСЗО ВСУ.

Ранее сообщалось, что предприятия по выпуску беспилотников в России работают на полную мощность.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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