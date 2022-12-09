Предприятия по выпуску беспилотников ВС РФ работают на полную мощность

Спецоперация на Украине показала слабые места военно-технических направлений российской армии. Одно из них — беспилотные средства авиационного и морского типа. Анализ ситуации провели корреспонденты "Военного обозрения".

Уже на первом этапе СВО потребности ВС РФ в разведывательных и ударных БПЛА не были покрыты. У Украины буквально царили "Байрактары" из Турции. Несмотря на поставку иранских дронов, Россия увеличила выпуск собственных аппаратов. Производственные линии загружены так, как никогда раньше.

На данный момент выпуск многофункциональных разведывательных "Орланов-10" поставлен на конвейер. Также идёт производство "Ланцетов", которые с начала октября позволили уничтожить больше 600 военных армии Украины и роты наёмников, а также поразить 14 американские гаубицы M777, склады боеприпасов, станции контрбатарейной борьбы, установки ПВО, включая радары ЗРК С-300, больше трёх десятков буксируемых пушек и гаубиц советского образца ВСУ.

Благодаря беспилотникам "Герань-2" Россия смогла нанести большой ущерб инфраструктуре противника, который оценивается в 3 млрд рублей.