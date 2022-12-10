Пинчук: почти любой россиянин интересен СБУ для оперативной разработки

На фоне спецоперации на Украине, практически каждый россиянин интересен СБУ, заявил полковник ФСБ Андрей Пинчук. Особенно в "группе риска" граждане РФ, которые нередко бывают в Незалежной.

Кроме того, интересны россияне. которые имеют связи в правоохранительных, специальных, государственных органах.

"Для того чтобы противник смог установить оперативный контакт, ему нужен физический контакт с соответствующим лицом, которое его заинтересовало. Поэтому это в первую очередь люди, которые хотя бы иногда бывают на территории Украины", — пояснил Пинчук в беседе с "Украиной.ру".

При этом полковник отметил, это не значит, что с агентурой "решают вопросы" на месте, то есть на Украине. К примеру, заинтересовавшего СБУ россиянина могут начать вербовать где-нибудь в Турции или другой нейтральной стране.