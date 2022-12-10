Мирошник заявил, что для завершения СВО необходимо полное разоружение Украины

Для завершения конфликта необходимо полное разоружение Украины. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Он отметил, что основной целью спецоперации является ликвидация угрозы безопасности РФ со стороны гибридного режима, который выстроил Запад на территории Украины.

"Для завершения конфликта для Украины и её населения должны произойти полное разоружение населения и расформирование военных организаций и структур, а также ликвидация любого влияния на население и государство извне", — сказал эксперт.

Мирошник отметил, что Россия не боится Украины, которая живёт в соответствии со своими национальными интересами и строит добрососедские отношения.