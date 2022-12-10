Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 10 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.
"В районе населённого пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — проинформировало Минобороны РФ.
Ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что для завершения спецоперации необходимо полное разоружение Украины.
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