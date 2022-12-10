Минобороны: ВС РФ уничтожили две группы диверсантов ВСУ в районе Владимировки

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения спецоперации. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 10 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.

"В районе населённого пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины", — проинформировало Минобороны РФ.

Ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что для завершения спецоперации необходимо полное разоружение Украины.