В Херсонской области украинские боевики минируют правое побережье Днепра, в результате чего на минах подрываются гражданское население.
"Украинские военные минируют правый берег Днепра в Херсонской области — на минах подрываются мирные граждане", — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных спецслужб.
По информации источника, чаще всего жертвами укронацистов становятся рыбаки среди местных жителей.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области подорвался автомобиль с полицейскими Украины.
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