В Херсонской области ВСУ минируют правобережье Днепра: страдают местные

В Херсонской области украинские боевики минируют правое побережье Днепра, в результате чего на минах подрываются гражданское население.

"Украинские военные минируют правый берег Днепра в Херсонской области — на минах подрываются мирные граждане", — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных спецслужб.

По информации источника, чаще всего жертвами укронацистов становятся рыбаки среди местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области подорвался автомобиль с полицейскими Украины.