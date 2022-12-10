Нацбатальоны Украины пытали и убивали мирное население в Северодонецке

Украинские националистические батальоны пытали и убивали гражданское население в Северодонецке Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Следственный комитет России сообщает, что обнаружены тела мирных граждан со связанными руками и пакетах на головах, а также со следами насильственной смерти и со следами пыток в резервуарах подземных хранилищ АЗС в Северодонецке.

В одном только Северодонецке, не считая прилегающих посёлков, подняли 148 тел, есть данные как минимум о двух массовых захоронениях, где, по предварительным подсчётам, находится не менее 600 человек.