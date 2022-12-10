Для того, чтобы вернуть полуостров Крым под свой контроль, Киеву необходимо занять сперва занять всю Запорожскую и Херсонскую области.
Об этом сообщил военный эксперт, старший аналитик фонда минобороны Украины "Вернись живым" Николай Белесков.
"Крым под властью России стал милитаризованным и создает проблемы для судоходства", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".
Он отметил, что неизвестно, будет от Запада и дальше такая поддержка, как была ранее.
"США не предоставили нам ATACMS, потому что опасаются эскалации, если Украина использует эту систему против целей в Крыму. С военной точки зрения полуостров нужно изолировать от притока сил и средств, тогда он недолго сможет держать оборону", — отметил эксперт.
По его словам, Крымский вопрос — это вопрос политический, и надо постоянно напоминать, что "российский Крым" — это дестабилизированное Чёрное море и проблемы с судоходством, подытожил русофоб.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.