В Киеве жалуются, что Запад не даёт отрезать Крым от России

Для того, чтобы вернуть полуостров Крым под свой контроль, Киеву необходимо занять сперва занять всю Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом сообщил военный эксперт, старший аналитик фонда минобороны Украины "Вернись живым" Николай Белесков.

"Крым под властью России стал милитаризованным и создает проблемы для судоходства", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

Он отметил, что неизвестно, будет от Запада и дальше такая поддержка, как была ранее.

"США не предоставили нам ATACMS, потому что опасаются эскалации, если Украина использует эту систему против целей в Крыму. С военной точки зрения полуостров нужно изолировать от притока сил и средств, тогда он недолго сможет держать оборону", — отметил эксперт.

По его словам, Крымский вопрос — это вопрос политический, и надо постоянно напоминать, что "российский Крым" — это дестабилизированное Чёрное море и проблемы с судоходством, подытожил русофоб.