НТВ: ВС Украины бьют оружием НАТО по объектам на территории РФ, повышая ставки

У ВСУ нет проблем с производством техники, так как получают её от НАТО, но сложности с ремонтом имеются. Западные страны отказываются признавать своё участие в российско-украинском конфликте, но продолжают поставлять Киеву вооружения. Оружием НАТО украинская армия бьёт по целям, находящимся на территории России.

Интернет-портал "НТВ" провёл аналитику заявлений западной прессы и пришёл к выводу, что Украина повышает ставки, нанося удары по российским территориям. Киев показывает, что может противостоять Москве. Недавние обстрелы Курской области, взрывы на аэродромах взбудоражили и Запад в том числе. ВСУ продемонстрировали возможность бить на большое расстояние.

Однако треть техники НАТО является грудой металлолома, пишет источник. Для ремонта нужно тянуть её или в Польшу, или Чехию, что усложняет логистику. Экс-генерал Бундесвера Ролан Катер и вовсе считает, что сейчас поставлять технику для нужд ВСУ не имеет смысла.

"На данный момент, я думаю, нет никакого смысла отправлять на Украину тяжелую технику, кроме, может быть, гаубиц. Просто потому, что сейчас она не может двигаться и сражаться", — цитирует генерала "НТВ".