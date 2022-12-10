Кашеварова призвала рыть рвы у домов: Так и не поняли до сих пор что происходит

Журналистка Анастасия Кашеварова предупредила о взрыве насилия в обществе.

Кашеварова прокомментировала новость о том, что вернувшийся домой боец ВСУ убил жену и детей за то, что увидел в квартире "российский батут".

Журналистка считает, что санкции и экономические последствия не страшны, так как людей, по её мнению, ждут ещё более пугающие перспективы.

"В обеих странах — России и Украине сейчас начнутся истории насилия, грабежей, убийств, самоубийств. И, как я вижу, правительства обеих стран не готовы к этому. Так что можете не ёрничать по этой теме. А начинать возле домов рвы рыть. Вы так и не поняли до сих пор что происходит", — выразила своё мнение представительница СМИ.

Она упрекнула тех, кто мобилизовал 300 тысяч человек

"Сами сидим, икру на банкетах жрём. Паскудство", — негодует Анастасия.

Ранее Кашеварова призвала отменить концерты и праздники, так как "люди хрен без соли доедают".