Болдырев заявил, что войска ВСУ получат ударный БПЛА с возможностью возвращения

Вооружённые силы Украины вскоре получат новый ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировал чиновник "Укроборонпрома" Олег Болдырев в интервью "Украинской правде".

Дрон на данный момент проходит испытания и практически готов. Новое орудие похоже на иранские "Герани-2", но имеет особенность: может возвращаться. Дроны будут способны пролетать до 1000 километров. Вес боевой части — 75 кг.

"Беспилотник уже есть, я бы назвал его "нулевым пациентом", машина летает. Как правило, когда говорят про ударные БПЛА, имеют в виду "камикадзе", но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут "камикадзе" с возможностью возврата", — заявил Болдырев.

Чиновник отметил, что в изготовлении аппаратов частично были использованы иностранные комплектующие из-за того, что на Украине не делают камеры требуемого разрешения.