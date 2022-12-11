Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мирошник: на Кременском направлении сейчас жарко
Посол Украины Макеев заявил, что Германия передаст Украине новую партию оружия
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Стариков: НАТО не даст сохраниться Украине как государству
Портал Baijiahao сравнил АК-47 с оружием массового поражения из-за мощности
В России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах
Австрия заявила, что страны ЕС столкнутся с банкротством из-за санкций против РФ
На Днепропетровщине повреждены солнечные панели, электросети и газопроводы
Die Welt*: в ФРГ раскритиковали решение ЕС отправить 18 млрд евро войскам ВСУ

Болдырев заявил, что войска ВСУ получат ударный БПЛА с возможностью возвращения

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины вскоре получат новый ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировал чиновник "Укроборонпрома" Олег Болдырев в интервью "Украинской правде".

Болдырев заявил, что войска ВСУ получат ударный БПЛА с возможностью возвращения

Дрон на данный момент проходит испытания и практически готов. Новое орудие похоже на иранские "Герани-2", но имеет особенность: может возвращаться. Дроны будут способны пролетать до 1000 километров. Вес боевой части — 75 кг.

"Беспилотник уже есть, я бы назвал его "нулевым пациентом", машина летает. Как правило, когда говорят про ударные БПЛА, имеют в виду "камикадзе", но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут "камикадзе" с возможностью возврата", — заявил Болдырев.

Чиновник отметил, что в изготовлении аппаратов частично были использованы иностранные комплектующие из-за того, что на Украине не делают камеры требуемого разрешения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии

Заявления бывшего канцлера Германии драматично меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, заявил Вучич.

Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Последние материалы
Болдырев заявил, что войска ВСУ получат ударный БПЛА с возможностью возвращения
Посол Украины Макеев заявил, что Германия передаст Украине новую партию оружия
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Стариков: НАТО не даст сохраниться Украине как государству
Портал Baijiahao сравнил АК-47 с оружием массового поражения из-за мощности
В России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах
Австрия заявила, что страны ЕС столкнутся с банкротством из-за санкций против РФ
На Днепропетровщине повреждены солнечные панели, электросети и газопроводы
Die Welt*: в ФРГ раскритиковали решение ЕС отправить 18 млрд евро войскам ВСУ
Полковник Ходарёнок: способы защиты аэродромов России от атак ВС Украины есть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников