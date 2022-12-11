Вооружённые силы Украины вскоре получат новый ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировал чиновник "Укроборонпрома" Олег Болдырев в интервью "Украинской правде".
Дрон на данный момент проходит испытания и практически готов. Новое орудие похоже на иранские "Герани-2", но имеет особенность: может возвращаться. Дроны будут способны пролетать до 1000 километров. Вес боевой части — 75 кг.
"Беспилотник уже есть, я бы назвал его "нулевым пациентом", машина летает. Как правило, когда говорят про ударные БПЛА, имеют в виду "камикадзе", но мы, украинцы, очень жадные люди, у нас будут "камикадзе" с возможностью возврата", — заявил Болдырев.
Чиновник отметил, что в изготовлении аппаратов частично были использованы иностранные комплектующие из-за того, что на Украине не делают камеры требуемого разрешения.
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