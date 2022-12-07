Генштаб ВСУ проинформировал о возвращении российских беспилотников "Герань-2" (Shahed-136). Об этом военный орган сообщил в утренней сводке новостей.
Информация подтверждается заявлениями глав некоторых областей. Дроны-камикадзе Вооружённых сил РФ атаковали Киевскую и Житомирскую области. В Днепропетровской области сообщили о восьми сбитых беспилотниках.
"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА", — заявил назначенный Киевом гауляйтер Александр Старух.
Генштаб ВСУ публикует фото нежилых коробок из шлакоблока, выдавая их за разрушенные дома в Запорожской области.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.