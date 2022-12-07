Генштаб ВСУ признал возвращение беспилотников "Герань-2" войск ВС РФ

Генштаб ВСУ проинформировал о возвращении российских беспилотников "Герань-2" (Shahed-136). Об этом военный орган сообщил в утренней сводке новостей.

Информация подтверждается заявлениями глав некоторых областей. Дроны-камикадзе Вооружённых сил РФ атаковали Киевскую и Житомирскую области. В Днепропетровской области сообщили о восьми сбитых беспилотниках.

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА", — заявил назначенный Киевом гауляйтер Александр Старух.

Генштаб ВСУ публикует фото нежилых коробок из шлакоблока, выдавая их за разрушенные дома в Запорожской области.