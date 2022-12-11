Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что на Кременском направлении сейчас идут активные боевые действия. Украинские боевики после потери ряда важных стратегических высот и объектов, совершили попытку атаки для того, чтобы их вернуть, однако она не увенчалась успехом.
"На севере отрезка Площанка-Макеевка-Невское идут бои. Попытка ВСУ атаковать с пехотой и танками завершилась неудачей. По сформировавшейся колонне эффективно отработала наша артиллерия и они были вынуждены ретироваться за холмы местности", — написал он.
По словам Мирошника, в настоящее время на данном направлении идёт артиллерийская дуэль между российскими военными и боевиками ВСУ.
"Украинская арта пытается бить из-за Макеевки, наши работают на их подавление", — отметил он.
Ранее эксперт заявил, что для завершения конфликта необходимо полное разоружение Украины.
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