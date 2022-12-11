ВС РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Министерство обороны России представило "свежую" сводку новостей на 11 декабря. Ведомство сообщило об успехах армии РФ и потерях Вооружённых сил Украины.
"В районах населённого пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчёта ВСУ", — докладывает Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВСУ вскоре получат новый ударный беспилотный летательный аппарат, о чём заявил чиновник "Укроборонпрома" Олег Болдырев.
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