Минобороны: войска ВС РФ уничтожили три группы диверсантов в ЛНР

ВС РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Министерство обороны России представило "свежую" сводку новостей на 11 декабря. Ведомство сообщило об успехах армии РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

"В районах населённого пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчёта ВСУ", — докладывает Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ вскоре получат новый ударный беспилотный летательный аппарат, о чём заявил чиновник "Укроборонпрома" Олег Болдырев.