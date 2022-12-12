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Из-за обстрелов ВСУ сотрудников организаций ДНР переведут на удалёнку

Силовые структуры

Из-за участившихся обстрелов со стороны украинских националистов по территории Донецкой Народной Республики врио главы ДНР Денис Пушилин рекомендовал перевести граждан на удалённый формат работы.

Соответствующим указом, Пушилин призвал руководителей организации по возможности сократить прибывание сотрудников в офисах.

"Организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям рекомендовано незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы", — говорится в указе врио главы ДНР.

Отмечается, что указ теряет силу только в случае особого распоряжения властей ДНР.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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