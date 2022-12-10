Пушилин: защитники Донбасса вернулись из плена подавленными, но не сломленными

Бойцы, которые попали в плен к украинским националистам при защите Донбасса, возвращаются домой подавленными, но не сломленными, рассказал врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

По его словам, большая часть из вернувшихся рассказывают о пытках и истязаниях украинскими националистами.

"Ребята не сломлены. Безусловно, они подавлены, потому что психологически выдержать это тяжело, не говоря уже о физических истязаниях, которые им приходится переживать, находясь в украинском плену, — цитирует Пушилина SM.News. — Противник старается сделать всё возможное, чтобы сломить самое важное — дух".

По словам политика, важно встречать ребят из плена как героев. Пушилин подчеркнул, что многие из защитников Донбасса попали к украинским националистам ещё до воссоединения области с Россией.

"Важно то, что у них в глазах. Они видят родственников, абсолютно адекватную встречу. Мы стараемся встречать ребят каждый раз как героев, чтобы они прочувствовали, что они дома", — резюмировал Пушилин.