Бойцы, которые попали в плен к украинским националистам при защите Донбасса, возвращаются домой подавленными, но не сломленными, рассказал врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
По его словам, большая часть из вернувшихся рассказывают о пытках и истязаниях украинскими националистами.
"Ребята не сломлены. Безусловно, они подавлены, потому что психологически выдержать это тяжело, не говоря уже о физических истязаниях, которые им приходится переживать, находясь в украинском плену, — цитирует Пушилина SM.News. — Противник старается сделать всё возможное, чтобы сломить самое важное — дух".
По словам политика, важно встречать ребят из плена как героев. Пушилин подчеркнул, что многие из защитников Донбасса попали к украинским националистам ещё до воссоединения области с Россией.
"Важно то, что у них в глазах. Они видят родственников, абсолютно адекватную встречу. Мы стараемся встречать ребят каждый раз как героев, чтобы они прочувствовали, что они дома", — резюмировал Пушилин.
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