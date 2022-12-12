Дудоров: новое оружие нужно направлять в зону СВО, не дожидаясь конца испытаний

Российские военные, находящиеся в зоне спецоперации, должны получать новое оружие, не дожидаясь завершения испытаний, следует из заявления исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

По его словам, сейчас армия РФ не использует системы, которые не прошли все этапы проверки на специальных полигонах.

"Но почему бы не попробовать их применить, тем более если они могут принести там большую пользу?" — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что украинское руководство воспринимает конфликт в качестве экспериментального полигона, поэтому Вооружённые силы этой страны используют различные технические новинки в ходе боёв. Как пояснил Дудоров, на стороне Киева сражаются наёмные военнослужащие из стран Запада. В этой обстановке Россия должна принимать даже самые нестандартные решения, считает эксперт.

Специалист призвал руководство РФ предлагать сотрудничество не только большим государственным концернам, но и молодым компаниям, которые занимаются производством военной техники.