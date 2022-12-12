МИД: Россия убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии, успехи есть

Российские дипломаты продолжают убеждать турецкое руководство не переходить к наземной операции на территории Сирии, следует из заявления замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова.

По его словам, Москва не собирается останавливать диалог с Анкарой по этому вопросу.

"Контакты продолжаются. Пока наземная операция не началась, значит, есть успехи", — отметил Богданов на встрече с журналистами.

В конце ноября власти Турции объявили о начале воздушной операции против сирийского крыла "Рабочей партии Курдистана", которая запрещена на территории государства. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность перехода к боевым действиям на земле.

Ранее турецкий лидер сообщил, что Североатлантический альянс поддерживает курдских боевиков, снабжая их оружием. Он подчеркнул: Анкара огорчена таким поведением НАТО, ведь военный блок должен совместно бороться с террористами.