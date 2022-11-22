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Эрдоган: США снабжают оружием курдских боевиков

Силовые структуры

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган высказался о роли США в снабжении оружием курдских боевиков. По его словам, американцы поставили им в последние годы тысячи грузовиков с боеприпасами.

Издание Anadolu уточняет, что Соединённые Штаты придерживаются данного курса ещё со времен, когда президентом был Барак Обама.

Эрдоган заметил, что Турцию "огорчает", что союзник по НАТО поставляет боеприпасы на территорию Сирии, где орудуют террористы.

Кроме того, он подчеркнул, что турецкие власти продолжат поднимать этот вопрос в беседах с Джо Байденом и предпринимать все действия, которые требует национальная безопасность Турции

Ранее чешский военный эксперт заявил, что украинская армия потеряла инициативу из-за дефицита боеприпасов для артиллерии.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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