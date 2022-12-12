Руководитель правительства Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киеву необходимы танки, соответствующие стандартам военно-политического блока НАТО.

Как подчеркнул премьер, западные партнёры могли бы отправить ВСУ танки Leclerc Франции.

"Мы были бы очень признательны", — добавил украинский чиновник, передаёт LCI.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Париж поставил Киеву реактивные системы залпового огня LRU M270.

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал помощь ВСУ из-за опустошения запасов оружия своей страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.