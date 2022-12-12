Руководитель правительства Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киеву необходимы танки, соответствующие стандартам военно-политического блока НАТО.
Как подчеркнул премьер, западные партнёры могли бы отправить ВСУ танки Leclerc Франции.
"Мы были бы очень признательны", — добавил украинский чиновник, передаёт LCI.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Париж поставил Киеву реактивные системы залпового огня LRU M270.
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал помощь ВСУ из-за опустошения запасов оружия своей страны.
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