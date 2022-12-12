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Премьер Украины Шмыгаль: Киев хочет получить французские танки Leclerc

Силовые структуры

Руководитель правительства Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киеву необходимы танки, соответствующие стандартам военно-политического блока НАТО.

Как подчеркнул премьер, западные партнёры могли бы отправить ВСУ танки Leclerc Франции.

"Мы были бы очень признательны", — добавил украинский чиновник, передаёт LCI.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Париж поставил Киеву реактивные системы залпового огня LRU M270.

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал помощь ВСУ из-за опустошения запасов оружия своей страны.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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