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Ходаковский о неготовности ВС РФ к наступлению: вернулись в исходное положение

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о решении ВС РФ оставить передовые позиции у Великой Новосёлковки.

Ходаковский о неготовности ВС РФ к наступлению: вернулись в исходное положение

Ходаковский объяснил, что наступление армии РФ на Велоконовоселковском направлении превратилось в разведку боем. Он отметил, что наши "вернулись в исходное положение".

Бывший командир донецкой "Альфы" уверен, что участники штурмовых действий "извлекли массу полезного".

"Что же касается наступления — результат говорит о недостаточной готовности", — отметил военачальник.

Ходоковский одобрил такое решение.

"Но и то хорошо, что не стали ради красного куска на карте цепляться за передовые позиции, оставленные почти без боя противником, и становиться мишенями в тире", — объяснил комбат "Востока".

Ранее Александр Ходаковский сообщил, что ВС РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлковки и прорвали фронт ВСУ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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