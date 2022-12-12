Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о решении ВС РФ оставить передовые позиции у Великой Новосёлковки.
Ходаковский объяснил, что наступление армии РФ на Велоконовоселковском направлении превратилось в разведку боем. Он отметил, что наши "вернулись в исходное положение".
Бывший командир донецкой "Альфы" уверен, что участники штурмовых действий "извлекли массу полезного".
"Что же касается наступления — результат говорит о недостаточной готовности", — отметил военачальник.
Ходоковский одобрил такое решение.
"Но и то хорошо, что не стали ради красного куска на карте цепляться за передовые позиции, оставленные почти без боя противником, и становиться мишенями в тире", — объяснил комбат "Востока".
Ранее Александр Ходаковский сообщил, что ВС РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлковки и прорвали фронт ВСУ.
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